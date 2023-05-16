В ООН приветствовали африканскую инициативу по урегулированию ситуации на Украине

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик дал положительную оценку африканской инициативе по урегулированию конфликта на Украине.

"Как мы говорили ранее, мы поддерживаем любую инициативу, которая способствует установлению мира в соответствии с международным правом", - заявил Дюжаррик, отметив, что в понедельник президент ЮАР Сирил Рамафоса провел телефонную беседу по этой теме с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Ранее во вторник Рамафоса сообщил, что африканские страны намерены предложить Москве и Киеву мирную инициативу для разрешения ситуации на Украине.

Президент ЮАР отметил, что делегация глав африканских государств планирует посетить Москву и Киев, где они собираются представить свой план. Он отметил, что в разработке миссии участвовали главы Замбии, Сенегала, Республики Конго, Уганды, Египта и ЮАР.