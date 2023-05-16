В Госдепе заявили о контактах со странами Африки по украинской тематике

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - США взаимодействуют с африканскими государствами по украинскому вопросу, заявил во вторник представитель Госдепа США Ведант Патель.

"Мы тесно взаимодействуем с нашими партнерами на африканском континенте по различным вопросам, в том числе по действиям России на Украине", - сказал Патель, отвечая на вопрос журналиста о том, поддерживает ли администрация США контакты со странами Африки по мирной инициативе по Украине.

При этом комментировать саму инициативу представитель Госдепа не стал.

Ранее во вторник в ООН приветствовали африканскую инициативу по урегулированию ситуации на Украине.

"Как мы говорили ранее, мы поддерживаем любую инициативу, которая способствует установлению мира в соответствии с международным правом", - заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отметив, что в понедельник президент ЮАР Сирил Рамафоса провел телефонную беседу по этой теме с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Ранее во вторник президент Рамафоса сообщил, что африканские страны предложат Москве и Киеву мирную инициативу для разрешения ситуации на Украине. По его словам, президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский уже согласились принять миссию африканских государств.

"Два лидера, с которыми я беседовал - президент Путин и президент Зеленский - согласились принять миссию африканских глав государств в Москве и Киеве", - заявил Рамафоса. По его словам, руководители России и Украины дали понять, что готовы обсудить с африканскими лидерами возможные пути завершения конфликта.

Он заявил, что делегация глав африканских государств планирует посетить Москву и Киев, где они собираются представить свой план. Рамафоса отметил, что в разработке миссии участвовали главы Замбии, Сенегала, Республики Конго, Уганды, Египта и ЮАР.

По его словам, успех миссии будет зависеть от обсуждений, которые лидеры проведут в двух столицах.

В марте 2022 года президент ЮАР заявил, что его попросили сыграть роль посредника в конфликте на Украине. Он не сообщил, кто обратился к нему с этой просьбой.