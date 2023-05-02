В Кремле заявили, что условия РФ по зерновой сделке до сих пор не выполнены

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Российские условия по зерновой сделке не выполнены до сих пор, "время сжимается", диалог по ней будет продолжен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во вторник по просьбе журналистов Песков прокомментировал сообщения о планирующихся в среду переговорах по зерновой сделке. У Пескова спросили, могут ли в Кремле подтвердить эту информацию и какую позицию на переговорах займет Россия.

"Позиция России хорошо известна. Сделка была в свое время продлена на два месяца, время сжимается как шагреневая кожа. Условия сделки не выполнены в той части, которая касается российского агросектора. Диалог будет продолжаться", - сказал Песков.

У него спросили, готова ли Москва полностью отказаться от этой сделки, если ее условия не будут выполняться и впредь.

"Было продление на 60 дней. Это абсолютно ограниченное по времени решение. Хорошо известно (также) даже не условие - это те элементы сделки, которые с самого начала были зафиксированы, но, к сожалению, до сих пор не были исполнены. О них тоже хорошо известно", - сказал Песков.

У пресс-секретаря президента РФ также уточнили, будут ли до 18 мая какие-либо встречи для обсуждения зерновой сделки и возможности ее продления.

"Я вам не могу сказать точно об уровне, месте и времени. Контакты продолжаются, но пока они не приносят каких-либо результатов", - сказал Песков.

Зерновая сделка была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), а также по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Таким образом, срок ее действия истек 18 марта, однако зерновую сделку продлили еще на 60 дней.

"В связи с отсутствием подвижек в реализации Меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта в Москве приняли решение сократить период очередной пролонгации до 60 дней, то есть до 18 мая", - сообщили ранее в МИД РФ.