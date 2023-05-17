Нефть продолжила дорожать, несмотря на данные о росте запасов в США

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти вечером в среду, несмотря на данные о существенном росте нефтяных запасов в Соединенных Штатах.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:03 выросла на $0,54 (0,72%), до $75,45 за баррель.

Цена июньских фьючерсов на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,59 (0,83%), до $71,45 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,04 млн баррелей, показали данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Это рекордный рост запасов за 12 недель, отмечает Trading Economics. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали снижения показателя на 2 млн баррелей.

Товарные запасы бензина снизились на 1,38 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 80 тыс. баррелей. Эксперты прогнозировали сокращение на 2 млн баррелей и 1,5 млн баррелей соответственно.

Поддержку нефти оказывают перспективы очередного снижения добычи странами ОПЕК+, полагает старший рыночный аналитик OANDA Крейг Эрлам.

Кроме того, ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм заявила о намерении страны приступить к пополнению стратегического нефтяного резерва в следующем месяце.