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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

На саммите ЛАГ впервые с 2011 года подняли флаг Сирии

На саммите ЛАГ впервые с 2011 года подняли флаг Сирии
Фото: Getty Images

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Организаторы саммита лидеров стран ЛАГ в Джидде (Саудовская Аравия) подняли на месте проведения встречи флаги всех участников, в том числе вернувшейся в состав организации Сирии, сообщает агентство ЭФЭ.

В сообщении указывается, что президент Сирии Башар Асад направляется в Саудовскую Аравию для участия в ежегодном саммите. Основной день на этой встрече в верхах - пятница.

Сирию исключили из ЛАГ после начала гражданской войны в 2011 году. После многолетних боевых действий Асаду удалось практически полностью подавить сопротивление вооруженных сторонников оппозиции. В последние месяцы ряд арабских стран начали процесс нормализации отношений с Дамаском. Кульминацией этого процесса стало принятое ЛАГ ранее в мае решение восстановить членство Сирии в организации.

Ожидается, что на саммите лидеры арабских стран обсудят, в частности, ситуацию в Судане, а также - новую фазу противостояния палестинцев с Израилем.

Сирия Лига арабских государств
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