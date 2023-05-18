На саммите ЛАГ впервые с 2011 года подняли флаг Сирии

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Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Организаторы саммита лидеров стран ЛАГ в Джидде (Саудовская Аравия) подняли на месте проведения встречи флаги всех участников, в том числе вернувшейся в состав организации Сирии, сообщает агентство ЭФЭ.

В сообщении указывается, что президент Сирии Башар Асад направляется в Саудовскую Аравию для участия в ежегодном саммите. Основной день на этой встрече в верхах - пятница.

Сирию исключили из ЛАГ после начала гражданской войны в 2011 году. После многолетних боевых действий Асаду удалось практически полностью подавить сопротивление вооруженных сторонников оппозиции. В последние месяцы ряд арабских стран начали процесс нормализации отношений с Дамаском. Кульминацией этого процесса стало принятое ЛАГ ранее в мае решение восстановить членство Сирии в организации.

Ожидается, что на саммите лидеры арабских стран обсудят, в частности, ситуацию в Судане, а также - новую фазу противостояния палестинцев с Израилем.