Что произошло за день: четверг, 18 мая

ЧП на железной дороге в Крыму, разъяснения Верховного суда РФ по призыву, дело против Бориса Гребенщикова

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Восемь грузовых вагонов сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма. Движение между Симферополем и Севастополем было остановлено, были запущены компенсирующие автобусные рейсы. Крымская железная дорога назвала причиной схода вагонов "вмешательство посторонних".

- ВС РФ дал разъяснения по вопросам призыва. В постановлении Пленума говорится, что военные в период мобилизации или военного положения не могут уклоняться от обязанностей, даже если им угрожает опасность. Не подлежат призыву граждане, отбывающие наказание, имеющие неснятую или непогашенную судимость, а также в случае дознания либо предварительного следствия или передачи уголовного дела в суд. Верховный суд также оговорил уважительные причины для неявки по повестке.

- Обвинение запросило для Евгения Ройзмана (признан иноагентом) штраф в 260 тысяч рублей по делу о дискредитации ВС РФ. Сторона защиты в ходе заседания заявила, что считает вину Ройзмана недоказанной. Бывший мэр Екатеринбурга в суде отказался давать показания.

- ВС квалифицирует как госизмену сдачу военного в плен с целью воевать против России. Согласно постановлению Пленума, сдача военнослужащего в плен "образует состав преступления только в том случае, если она была добровольной", при возможности оказывать сопротивление противнику. Суд разъяснил, что освобождение от уголовного наказания возможно, если военный впервые добровольно сдался в плен, предпринял меры для своего освобождения, вернулся к месту службы и не совершил в плену преступлений.

- Борису Гребенщикову грозит штраф до 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Дело поступило в Тверской суд Москвы 18 мая. Вопрос о его принятии к рассмотрению и назначении судебного заседания будет решен позднее.

- На саммите Лиги арабских государств в Джидде впервые с 2011 года подняли флаг Сирии.

- В нескольких районах ЮАО и ЮВАО Москвы введен карантин из-за птичьего гриппа. Как сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина, решение было принято в связи с выявлением случаев заболевания диких птиц высокопатогенным гриппом на территории районов Орехово-Борисово Северное и Братеево.