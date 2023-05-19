Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией интернет-спутников Starlink

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в пятницу стартовала на орбиту с очередной партией из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 02:19 по времени Восточного побережья США (в 09:19 по Москве).

Это 86-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 17-й с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4,4 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4,1 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

При этом первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется для запусков уже в пятый раз, должна будет через примерно девять минут после старта совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, находящуюся в Атлантике в 637 км от космодрома.