SpaceX вывела на орбиту 16-ю с начала года партию интернет-спутников Starlink

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье успешно вывела на орбиту очередную партию из 56 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 01:03 по времени Восточного побережья США (в 08:03 мск).

Он стал 85-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 16-м с начала текущего года. С учетом нынешнего запуска SpaceX вывела на орбиту уже более 4,4 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Свыше 4,1 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась для запусков уже в 11-й раз, через 8,5 минут после старта совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу Just Read the Instructions, находившуюся в Атлантике в 660 км от космодрома.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 53 странах, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.