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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

SpaceX планирует до конца мая запустить еще три группы интернет-спутников Starlink

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Американская компания SpaceX планирует до конца мая осуществить запуски на орбиту еще трех партий мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, следует из данных специализированного издания Spaceflight Now.

В мае SpaceX уже провела два запуска интернет-спутников Starlink. Последний был осуществлен 10 мая с помощью ракеты-носителя Falcon 9.

Он стал 84-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 15-м с начала текущего года. С учетом нынешнего запуска SpaceX вывела на орбиту уже около 4,4 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 53 странах, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

SpaceX Starlink
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