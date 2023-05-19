Власти Грузии выдали разрешение на полеты в страну авиакомпании Red Wings

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение на осуществление полетов еще одной российской авиакомпании - Red Wings, сообщило ведомство в пятницу.

Предполагается, что рейсы по маршруту Сочи-Тбилиси-Сочи и Москва-Кутаиси-Москва она начнет 2 июня. Полеты будут осуществляться три раза в неделю.

Ранее разрешение от агентства получила авиакомпания "Азимут", которая начинает полеты по маршруту Москва-Тбилиси-Москва с 19 мая.

10 мая президент Владимир Путин отменил указ от 21 июня 2019 года о запрете на воздушные перевозки из России в Грузию.