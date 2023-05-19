Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

Власти Грузии выдали разрешение на полеты в страну авиакомпании Red Wings

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение на осуществление полетов еще одной российской авиакомпании - Red Wings, сообщило ведомство в пятницу.

Предполагается, что рейсы по маршруту Сочи-Тбилиси-Сочи и Москва-Кутаиси-Москва она начнет 2 июня. Полеты будут осуществляться три раза в неделю.

Ранее разрешение от агентства получила авиакомпания "Азимут", которая начинает полеты по маршруту Москва-Тбилиси-Москва с 19 мая.

10 мая президент Владимир Путин отменил указ от 21 июня 2019 года о запрете на воздушные перевозки из России в Грузию.

Red Wings Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Британия ввела санкции против "Полюса", "Системы", банка "Тинькофф", членов СД госкомпаний

Британия ввела санкции против "Полюса", "Системы", банка "Тинькофф", членов СД госкомпаний

Что случилось этой ночью: пятница, 19 мая

ЕС планирует ограничить торговлю российскими алмазами

ЕС планирует ограничить торговлю российскими алмазами

У Пентагона появилась возможность дополнительно поставить Киеву оружие на $3 млрд

У Пентагона появилась возможность дополнительно поставить Киеву оружие на $3 млрд

США запретят импорт своих товаров для порядка 70 компаний, включая российские

Великобритания ввела запрет на импорт алмазов, алюминия меди и никеля из РФ

В Пентагоне заявили, что поврежденный на Украине ЗРК Patriot вновь функционирует

В Армении сообщили о прекращении поставок продукции Ереванского коньячного завода в РФ

В Армении сообщили о прекращении поставок продукции Ереванского коньячного завода в РФ

МИД РФ заявил о прекращении "зерновой сделки" после 17 июля в случае невыполнения требований

МИД РФ заявил о прекращении "зерновой сделки" после 17 июля в случае невыполнения требований

Блинкен заменит Байдена на встрече США и Форума тихоокеанских островов

Блинкен заменит Байдена на встрече США и Форума тихоокеанских островов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });