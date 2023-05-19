Австралия ввела санкции против Орешкина, "Полюса", "Северстали", "Роснефти" и группы банков
Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Австралия добавила ряд позиций в свой российский санкционный список, введя ограничения против группы банков, компаний и нескольких чиновников.
В частности, в обновленном 18 мая перечне появились ПАО "Полюс", ПАО "Северсталь", ПАО "НК "Роснефть".
В санкционный список также включены пять российских банков: "Санкт-Петербург", "Уралсиб", "Зенит", МТС-банк и Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР).
Список чиновников в санкционном перечне Австралии пополнили Юрий Чиханчин (вместе с возглавляемым им ведомством – Росфинмониторингом), Максим Орешкин, Лариса Брычева.