Полеты стелс-бомбардировщиков B-2 ВВС США могут возобновиться на следующей неделе

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Американские стратегические стелс-бомбардировщики B-2 Spirit, полеты которых были приостановлены полгода назад из-за аварии одного из самолетов, возобновятся 22 мая. Об этом сообщило издание Air And Space Forces Magazine, ссылаясь на главу Командования глобального удара ВВС США Томаса Бюссьера.

Полеты B-2 Spirit были прекращены в декабре прошлого года в целях расследования инцидента с аварийной посадкой самолета, способного нести ядерное оружие, на авиабазе Уайтмен в штате Миссури.

Бомбардировщик получил повреждения при совершении аварийной посадки и загорелся. Пожарной службе удалось потушить огонь. Никто из членов экипажа самолета не пострадал.

О причинах аварии до сих пор неизвестно, отмечает издание.

В ходе планового полета на бомбардировщике возникли технические неполадки, после чего он вынужден был произвести аварийную посадку.

На базе Уайтмен базируются все имеющиеся у США 20 стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit.

При этом, как указывает издание, в случае чрезвычайных обстоятельств часть из этих бомбардировщиков все-таки может быть задействована для выполнения боевых задач. Обычно чуть более половины из них находятся в полной боевой готовности. Но любое повреждение одного из самолетов считается серьезным инцидентом.