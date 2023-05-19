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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Полеты стелс-бомбардировщиков B-2 ВВС США могут возобновиться на следующей неделе

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Американские стратегические стелс-бомбардировщики B-2 Spirit, полеты которых были приостановлены полгода назад из-за аварии одного из самолетов, возобновятся 22 мая. Об этом сообщило издание Air And Space Forces Magazine, ссылаясь на главу Командования глобального удара ВВС США Томаса Бюссьера.

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Полеты B-2 Spirit были прекращены в декабре прошлого года в целях расследования инцидента с аварийной посадкой самолета, способного нести ядерное оружие, на авиабазе Уайтмен в штате Миссури.

Бомбардировщик получил повреждения при совершении аварийной посадки и загорелся. Пожарной службе удалось потушить огонь. Никто из членов экипажа самолета не пострадал.

О причинах аварии до сих пор неизвестно, отмечает издание.

В ходе планового полета на бомбардировщике возникли технические неполадки, после чего он вынужден был произвести аварийную посадку.

На базе Уайтмен базируются все имеющиеся у США 20 стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit.

При этом, как указывает издание, в случае чрезвычайных обстоятельств часть из этих бомбардировщиков все-таки может быть задействована для выполнения боевых задач. Обычно чуть более половины из них находятся в полной боевой готовности. Но любое повреждение одного из самолетов считается серьезным инцидентом.

США B-2 Spirit
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