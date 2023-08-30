Стратегический бомбардировщик ВВС США B-2 впервые совершил посадку в Норвегии
Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Американский стратегический стелс-бомбардировщик B-2 Spirit впервые совершил посадку в Норвегии, сообщает командование ВВС США в Европе.
Самолет, способный нести ядерное оружие, садился накануне для дозаправки на авиабазе Эрланн, расположенной в центральной части Норвегии.
Это один из трех таких бомбардировщиков, переброшенных Пентагоном 13 августа на авиабазу Кефлавик в Исландии.
По сообщению Стратегического командования ВВС США, бомбардировщики B-2 Spirit выполняют учебные полеты в Арктике.