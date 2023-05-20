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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:59

Байден выдвинул кандидатуру нового помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Джеймса О'Брайена на пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии, сообщил Белый дом.

"Президент Джо Байден объявил о своем намерении выдвинуть (...) Джеймса К. О'Брайена кандидатом на пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии", - говорится в сообщении.

С 2022 года и по настоящее время О'Брайен занимает пост главы Управления по координации санкционной политики госдепартамента.

В марте пост помощника главы госдепартамента по делам Европы и Евразии, который занимается вопросами, связанными в том числе непосредственно с Россией, а также отношениями Вашингтона с рядом его важнейших союзников, покинула Карен Донфрид.

Джо Байден США Джеймс О'Брайен
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