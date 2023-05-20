Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:59

Что случилось этой ночью: суббота, 20 мая

Заявление США по вопросу поставки F-16 на Украину, акция протеста сербской оппозиции в Белграде, выдвижение О'Брайена на пост помощника госсекретаря США

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США сообщили, что вместе с союзниками решат вопрос поставки Киеву F-16 в ближайшие месяцы. По заявлению Белого дома, количество истребителей и страны-поставщики будут определяться по мере обучения украинских пилотов.

- Сербская оппозиция устроила в Белграде массовую акцию протеста. Демонстранты требуют отставки ряда чиновников, в том числе главы МВД Сербии, а также отмены всех телепрограмм и изданий, пропагандирующих безнравственность и насилие.

- Байден выдвинул кандидатуру нового помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии. Джеймс О'Брайен, претендующий на эту должность, в настоящее время занимает пост главы Управления по координации санкционной политики госдепартамента.

- В Тульской области утвердили порядок использования беспилотников. Запуск дронов нужно будет согласовывать с министерством по региональной безопасности. Нарушение запрета влечет за собой административную или уголовную ответственность.

- Саммит ЛАГ выступил против вмешательства извне в дела арабских государств. Участники переговоров также подписали декларацию, в которой содержатся предложения по палестино-израильскому урегулированию, ситуации в Судане, Йемене, Ливии и Ливане.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава администрации Тайваня высказалась за сохранение статус-кво в регионе

Глава администрации Тайваня высказалась за сохранение статус-кво в регионе

США сообщили, что вместе с союзниками решат вопрос поставки Киеву F-16 в ближайшие месяцы

Военные РФ заявили о пресечении очередной попытки теракта в отношении сирийских войск

Военные РФ заявили о пресечении очередной попытки теракта в отношении сирийских войск

Что произошло за день: пятница, 19 мая

Оппозиция протестует в Тбилиси против возобновления авиасообщения между Россией и Грузией

Оппозиция протестует в Тбилиси против возобновления авиасообщения между Россией и Грузией

Глава ФРС сказал, что может дать себе время на оценку уже принятых мер в ДКП

Россия закрыла въезд в РФ для 500 американцев, включая Обаму

Россия закрыла въезд в РФ для 500 американцев, включая Обаму

Под санкции США попали российские научные и сервисные организации нефтегазового профиля

Группа RBI резко сократит корреспондентские отношения с белорусскими банками

Под санкции Канады попал глава "Росатома" Лихачев и омбудсмен Москалькова

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });