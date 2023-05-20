Что случилось этой ночью: суббота, 20 мая

Заявление США по вопросу поставки F-16 на Украину, акция протеста сербской оппозиции в Белграде, выдвижение О'Брайена на пост помощника госсекретаря США

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США сообщили, что вместе с союзниками решат вопрос поставки Киеву F-16 в ближайшие месяцы. По заявлению Белого дома, количество истребителей и страны-поставщики будут определяться по мере обучения украинских пилотов.

- Сербская оппозиция устроила в Белграде массовую акцию протеста. Демонстранты требуют отставки ряда чиновников, в том числе главы МВД Сербии, а также отмены всех телепрограмм и изданий, пропагандирующих безнравственность и насилие.

- Байден выдвинул кандидатуру нового помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии. Джеймс О'Брайен, претендующий на эту должность, в настоящее время занимает пост главы Управления по координации санкционной политики госдепартамента.

- В Тульской области утвердили порядок использования беспилотников. Запуск дронов нужно будет согласовывать с министерством по региональной безопасности. Нарушение запрета влечет за собой административную или уголовную ответственность.

- Саммит ЛАГ выступил против вмешательства извне в дела арабских государств. Участники переговоров также подписали декларацию, в которой содержатся предложения по палестино-израильскому урегулированию, ситуации в Судане, Йемене, Ливии и Ливане.