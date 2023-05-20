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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:59

В Белом доме заявили, что Байден заинтересован во встрече с Зеленским на полях саммита G7

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в случае его появления в Хиросиме, где проходит саммит "большой семерки", заявил журналистам советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Президент Байден ждет возможности поговорить один на один с президентом Зеленским", - сказал чиновник на брифинге в рамках саммита, отметив, что у него нет официальной информации на этот счет.

В ответ на вопрос о том, были ли США вовлечены в обеспечение безопасности прибытия Зеленского в Японию, он сказал, что "США не являются страной, которая везет его сюда".

Джо Байден США Украина Владимир Зеленский
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