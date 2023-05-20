Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:59

США сообщили, что вместе с союзниками решат вопрос поставки Киеву F-16 в ближайшие месяцы

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Вопрос о поставках Украине истребителей F-16 будет решен в ближайшие месяцы, сообщил на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

В миреДания готова обучать украинских пилотов летать на F-16Читать подробнее

Он отметил, что вопрос о том, кто и в каких количествах будет поставлять истребители, будет решаться по мере обучения украинских пилотов.

В целом США и союзники обсуждают вопрос об укреплении украинских ВВС, добавил Салливан.

По его словам, в вопросе поставок F-16 США "не поддерживают и не способствуют" использования поставляемых Украине вооружений для нанесения ударов по территории России. Это касается и перспективных поставок самолетов.

Он также сказал, что по американским оценкам, истребители не входят в список вооружений, в которых Украина остро нуждается в настоящее время.

Салливан отметил, что Вашингтон внимательно следит за реакцией России на поставки Киеву тех или иных видов вооружений. США делают это, "чтобы избежать развязывания третьей мировой войны"

Ранее президент США Джо Байден на встрече лидеров G7 заявил о готовности поддержать планы по подготовке украинских пилотов для полетов на истребителях F-16.

Высокопоставленный представитель американской администрации сообщил журналистам в Хиросиме, где проходит встреча G7, что программа тренировок должна начаться в течение нескольких недель, тренировки будут проходить в Европе.

При этом союзники по НАТО позже решат, сколько самолетов будет задействовано, и кто их предоставит.

Джейк Салливан США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Военные РФ заявили о пресечении очередной попытки теракта в отношении сирийских войск

Военные РФ заявили о пресечении очередной попытки теракта в отношении сирийских войск

Что произошло за день: пятница, 19 мая

Оппозиция протестует в Тбилиси против возобновления авиасообщения между Россией и Грузией

Оппозиция протестует в Тбилиси против возобновления авиасообщения между Россией и Грузией

Глава ФРС сказал, что может дать себе время на оценку уже принятых мер в ДКП

Россия закрыла въезд в РФ для 500 американцев, включая Обаму

Россия закрыла въезд в РФ для 500 американцев, включая Обаму

Под санкции США попали российские научные и сервисные организации нефтегазового профиля

Группа RBI резко сократит корреспондентские отношения с белорусскими банками

Под санкции Канады попал глава "Росатома" Лихачев и омбудсмен Москалькова

Минфин США снял санкции с основателя группы IBS Карачинского

США ввели санкции против Москальковой и Абрамченко

США ввели санкции против Москальковой и Абрамченко
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });