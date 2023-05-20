США сообщили, что вместе с союзниками решат вопрос поставки Киеву F-16 в ближайшие месяцы

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Вопрос о поставках Украине истребителей F-16 будет решен в ближайшие месяцы, сообщил на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Он отметил, что вопрос о том, кто и в каких количествах будет поставлять истребители, будет решаться по мере обучения украинских пилотов.

В целом США и союзники обсуждают вопрос об укреплении украинских ВВС, добавил Салливан.

По его словам, в вопросе поставок F-16 США "не поддерживают и не способствуют" использования поставляемых Украине вооружений для нанесения ударов по территории России. Это касается и перспективных поставок самолетов.

Он также сказал, что по американским оценкам, истребители не входят в список вооружений, в которых Украина остро нуждается в настоящее время.

Салливан отметил, что Вашингтон внимательно следит за реакцией России на поставки Киеву тех или иных видов вооружений. США делают это, "чтобы избежать развязывания третьей мировой войны"

Ранее президент США Джо Байден на встрече лидеров G7 заявил о готовности поддержать планы по подготовке украинских пилотов для полетов на истребителях F-16.

Высокопоставленный представитель американской администрации сообщил журналистам в Хиросиме, где проходит встреча G7, что программа тренировок должна начаться в течение нескольких недель, тренировки будут проходить в Европе.

При этом союзники по НАТО позже решат, сколько самолетов будет задействовано, и кто их предоставит.