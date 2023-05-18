Байден прилетел в Японию на саммит G7

Президент США Джо Байден прибыл в Японию Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Самолет президента США Джо Байдена приземлился на американской авиабазе в японском городе Ивакуни в префектуре Ямагути, сообщают американские СМИ. Оттуда президент отправится в соседнюю префектуру Хиросима, где пройдет саммит "Большой семерки".

Ожидается, что перед саммитом Байден проведет переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Ранее советник президента США Джейк Салливан сообщал, что на встрече лидеры обсудят, в частности, сотрудничество в военной, экономической и энергетической сфере.

Саммит G7 пройдет 19-21 мая.

Обеспечивать безопасность саммита будут до 24 тысяч полицейских, передает телеканал NHK.

Также береговая охрана направит почти 100 патрульных катеров со всей страны для охраны небольшого острова Уджинаджима, на котором состоится мероприятие. Воздушное пространство над отелем, в котором встретятся лидеры государств, будут патрулировать произведенные в США дроны SeaGuardian.

Хиросима, где находится остров, также готовится к саммиту. Многие компании закрылись на время мероприятия или попросили сотрудников работать из дома, из-за чего центр города опустел. Власти города ограничили доступ в Мемориальный парк мира и на остров Миядзима - популярное среди туристов место, которое лидеры стран G7 посетят в пятницу для группового фото.