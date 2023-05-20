Глава администрации Тайваня высказалась за сохранение статус-кво в регионе

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Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь заявила, что для стабильности в Тайваньском проливе необходимо поддерживать статус-кво.

"Война - это не вариант. Ни одна из сторон не может в одностороннем порядке изменить статус-кво немирными средствами", - сказал Цай Инвэнь на пресс-конференции в Тайбэе.

По ее словам, совершенно очевидно, что тайваньская проблема "может быть решена только мирным путем".

При этом чиновник заверила, что Тайвань не будет провоцировать обострение напряженности и конфликты, но и не поддастся давлению со стороны материкового Китая.

Она подчеркнула, что остров намерен урегулировать разногласия с материком путем диалога и налаживать соответствующее взаимодействие.