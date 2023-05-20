Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:59

Глава администрации Тайваня высказалась за сохранение статус-кво в регионе

Глава администрации Тайваня высказалась за сохранение статус-кво в регионе
Фото: Irfan Khan / Los Angeles Times via Getty Images

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь заявила, что для стабильности в Тайваньском проливе необходимо поддерживать статус-кво.

"Война - это не вариант. Ни одна из сторон не может в одностороннем порядке изменить статус-кво немирными средствами", - сказал Цай Инвэнь на пресс-конференции в Тайбэе.

По ее словам, совершенно очевидно, что тайваньская проблема "может быть решена только мирным путем".

При этом чиновник заверила, что Тайвань не будет провоцировать обострение напряженности и конфликты, но и не поддастся давлению со стороны материкового Китая.

Она подчеркнула, что остров намерен урегулировать разногласия с материком путем диалога и налаживать соответствующее взаимодействие.

Тайвань Цай Инвэнь Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 20 мая

США сообщили, что вместе с союзниками решат вопрос поставки Киеву F-16 в ближайшие месяцы

Военные РФ заявили о пресечении очередной попытки теракта в отношении сирийских войск

Военные РФ заявили о пресечении очередной попытки теракта в отношении сирийских войск

Что произошло за день: пятница, 19 мая

Оппозиция протестует в Тбилиси против возобновления авиасообщения между Россией и Грузией

Оппозиция протестует в Тбилиси против возобновления авиасообщения между Россией и Грузией

Глава ФРС сказал, что может дать себе время на оценку уже принятых мер в ДКП

Россия закрыла въезд в РФ для 500 американцев, включая Обаму

Россия закрыла въезд в РФ для 500 американцев, включая Обаму

Под санкции США попали российские научные и сервисные организации нефтегазового профиля

Группа RBI резко сократит корреспондентские отношения с белорусскими банками

Под санкции Канады попал глава "Росатома" Лихачев и омбудсмен Москалькова

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });