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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:59

СМИ узнали, что Япония введет запрет на оказание РФ услуг в строительной и инженерной сфере

СМИ узнали, что Япония введет запрет на оказание РФ услуг в строительной и инженерной сфере
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Власти Японии в рамках ужесточения санкций против России запретят оказывать РФ услуги в строительной и инженерной области, сообщает в субботу издание "Никкэй".

Кроме того, заместитель генсека кабмина Японии Сэйдзи Кихара накануне заявлял, что Токио добавит в санкционные списки по России примерно 100 человек за обход уже действующих санкций.

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Также японские власти запретят поставлять товары примерно 80 организациям, связанным с военными РФ.

Ранее "Киодо" со ссылкой на источник в правительстве Японии сообщало, что страны G7 в преддверии саммита в Хиросиме 19 - 21 мая рассматривают возможность введения почти полного запрета экспорта в Россию. Однако затем издание Financial Times со ссылкой на источники отмечало, что страны ЕС и Япония не согласны с предложением США о почти полном запрете экспорта в РФ.

Япония
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