Премьер Японии заявил, что страны G7 продолжат ужесточать санкции против РФ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Страны G7 будут и дальше вести политику ужесточения санкционного режима в отношении РФ и поддержки Украины, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида накануне начала саммита "группы семи" в Хиросиме.

"Я планирую призвать Россию вывести все войска и технику с Украины - немедленно и без условий, и подтвержу, что G7 продолжит ужесточать санкции против России и оказывать мощную поддержку Украине", - говорится в статье премьера для издания The Globe and Mail.

По его убеждению, кризис вокруг Украины является не европейской, а глобальной проблемой, и что односторонние изменения статус-кво силой неприемлемы.

Также, по словам премьера, в повестке дня саммита будет ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе вокруг Китая и КНДР, экономическая стабильность и безопасность, ядерное разоружение и поддержание режима нераспространения ядерного оружия, продовольственная и энергетическая безопасность, климатические изменения и мировое здравоохранение.

В среду советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что борьба с обходом со стороны Москвы антироссийских санкций станет одной из тем обсуждений на саммите G7 в Хиросиме. "США подготовят санкционный пакет, основанный на позициях G7", - добавил Салливан.

Саммит G7 пройдет 19-21 мая в Хиросиме.