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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Япония запретила поставки в РФ авиадвигателей, БПЛА и электронного оборудования

Под запрет также попали строительная техника, изделия из стали и алюминия, бинокли, оптика

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Власти Японии приняли решение запретить экспорт в РФ продукции, связанной с аэрокосмической, строительной, металлургической отраслями, а также ряда товаров, имеющих отношение к измерительному оборудованию и связи.

"Эти меры вступят в силу с пятницы 7 апреля 2023 года", - говорится в пресс-релизе Минэкономики Японии.

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Согласно документу, запрет вводят в отношении поставок России стали и алюминия и товаров из них, паровых котлов и деталей к ним, строительной техники, включая бульдозеры и экскаваторы, кузнечного оборудования, средств транспортировки и запчастей к ним.

Также Токио запрещает экспортировать в РФ авиационные и корабельные двигатели, электрооборудование и оборудование для навигации, электрогенераторы; беспилотники, самолеты и космические аппараты и их детали, игрушки и наборы для моделирования.

Кроме того, в списке запрещенных к вывозу товаров оказались оптическое оборудование, фототехника, измерительное оборудование и контрольно-измерительные приборы, прецизионное оборудование. В качестве примеров данной продукции в документе назвали оптическое волокно и оптоволоконные кабели, бинокли, аппаратуру для аэрофотосъемки.

Ранее Япония неоднократно вводила санкции против РФ.

Япония РФ
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