Ракета SpaceX стартовала на орбиту с группой спутников связи Iridium и OneWeb

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 в субботу стартовала на орбиту с пятью американскими спутниками связи Iridium и 16 британскими спутниками связи OneWeb, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских космических сил Ванденберг в Калифорнии в 06:16 по тихоокеанскому времени США.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется в 11-й раз, должна совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You в Тихом океане.