SpaceX вывела на орбиту группу спутников связи компаний Iridium и OneWeb

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9, стартовавшая в субботу, успешно вывела на орбиту пять американских спутников связи Iridium и 16 британских спутников связи OneWeb, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

"Вывод спутников Iridium и OneWeb подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских космических сил Ванденберг в Калифорнии в 06:16 по тихоокеанскому времени США.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 11-й раз, совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You, находившуюся в Тихом океане в 600 км от базы.