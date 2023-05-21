Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

Президенты Южной Кореи и Украины встретятся на полях саммита "семерки"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Лидеры Южной Кореи и Украины Юн Сук Ель и Владимир Зеленский проведут встречу в воскресенье в японской Хиросиме, где проходит саммит G7, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на офис южнокорейского президента.

В сообщении отмечается, что встреча запланирована по просьбе Зеленского, прибывшего накануне в Хиросиму.

Южная Корея поставляет Украине гуманитарную помощь, однако отклонила просьбу Киева о предоставлении летального оружия.

Как сообщалось, ранее на этой неделе Юн Сок Ель во время встречи с находившейся в Сеуле супругой украинского президента Еленой Зеленской пообещал увеличить объем нелетальной помощи.

"В ходе переговоров с Юн Сок Елем Зеленская запросила у Южной Кореи увеличить поставки нелетальной помощи, в том числе, оборудования для обнаружения и обезвреживания мин, а также карет скорой помощи", - сообщали СМИ, ссылаясь на канцелярию президента Южной Кореи.

Юн Сок Ель заявил в свою очередь, что его страна будет тесно координировать действия с НАТО и с международными партнерами для "активной поддержки украинского народа".

Владимир Зеленский Южная Корея G7
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МУС назвал необоснованным уголовное дело против его судей в России

МУС назвал необоснованным уголовное дело против его судей в России

Что произошло за день: суббота, 20 мая

Глава Евросовета обещал обсудить перспективы вступления Украины в ЕС в конце года

Глава Евросовета обещал обсудить перспективы вступления Украины в ЕС в конце года

В Пекине разочарованы заявлениями по Китаю, сделанными на саммите G7

Президент Грузии объявила бойкот авиакомпании Georgian Airways

Президент Грузии объявила бойкот авиакомпании Georgian Airways

Лавров отметил, что принимаемые на саммите G7 решения направлены на сдерживание РФ и КНР

Истребитель-бомбардировщик F-18 разбился в Испании

Истребитель-бомбардировщик F-18 разбился в Испании

В Ереване арестовали женщину по обвинению в попытке похищения сына премьера

Куба надеется принимать до полумиллиона российских туристов в год

Куба надеется принимать до полумиллиона российских туристов в год

Страны G7 призвали Китай повлиять на Россию для прекращения конфликта на Украине

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });