Президенты Южной Кореи и Украины встретятся на полях саммита "семерки"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Лидеры Южной Кореи и Украины Юн Сук Ель и Владимир Зеленский проведут встречу в воскресенье в японской Хиросиме, где проходит саммит G7, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на офис южнокорейского президента.

В сообщении отмечается, что встреча запланирована по просьбе Зеленского, прибывшего накануне в Хиросиму.

Южная Корея поставляет Украине гуманитарную помощь, однако отклонила просьбу Киева о предоставлении летального оружия.

Как сообщалось, ранее на этой неделе Юн Сок Ель во время встречи с находившейся в Сеуле супругой украинского президента Еленой Зеленской пообещал увеличить объем нелетальной помощи.

"В ходе переговоров с Юн Сок Елем Зеленская запросила у Южной Кореи увеличить поставки нелетальной помощи, в том числе, оборудования для обнаружения и обезвреживания мин, а также карет скорой помощи", - сообщали СМИ, ссылаясь на канцелярию президента Южной Кореи.

Юн Сок Ель заявил в свою очередь, что его страна будет тесно координировать действия с НАТО и с международными партнерами для "активной поддержки украинского народа".