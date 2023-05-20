Главы МИД Южной Кореи и Японии договорились сотрудничать по темам КНДР и Украины

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Главы МИД Южной Кореи и Японии Пак Чин и Ёсимаса Хаяси договорились "на полях" саммита G7 в Хиросиме о том, что Сеулу и Токио вместе с США необходимо более тесно сотрудничать по ситуации вокруг КНДР и Украины, сообщило агентство Yonhap.

"Согласно пресс-релизу МИД Южной Кореи, стороны разделяют точку зрения о том, что надо усилить ... сотрудничество по различным региональным и глобальным проблемам, таким, как растущая ядерная угроза со стороны КНДР, Украина и глобальные цепочки поставок товаров", - говорится в сообщении.

Министры констатировали, что отношения Сеула и Токио нормализовались после визита президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в марте в Японию и поездки японского премьера Фумио Кисиды в Южную Корею в мае.

В мае возобновилась практика "челночной дипломатии" - регулярных взаимных визитов лидеров Южной Кореи и Японии. Визит Кисиды стал первым визитом главы японского правительства в Южную Корею за 12 лет.

Отношения между Южной Кореей и Японией осложняли торговые споры и исторические разногласия. Страны спорят по поводу островов Токто (японское название - Такэсима) в западной части Японского моря. После второй мировой войны острова контролирует Южная Корея, однако Япония считает их своей территорией. На островах расквартировано подразделение южнокорейской полиции.

Саммит G7 в Хиросиме проходит 19-21 мая.