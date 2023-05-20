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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:59

Южная Корея и Индия условились развивать сотрудничество в сфере обороны, передовых технологий

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и премьер Индии Нарендра Моди в субботу условились наращивать сотрудничество двух государств в сфере обороны и перспективных технологий.

"Лидеры согласились развивать сотрудничество не только в отношении вооружений, включая южнокорейские самоходные артиллерийские установки K9, но и в области новейших разработок, таких как цифровые, биомедицинские, космические", - приводит Yonhap слова представителя южнокорейского президента.

Кроме того, Юн Сок Ёль и Моди согласились обновить соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве Южной Кореи и Индии, заключенном в 2010 году, расширять двустороннюю торговлю и найти новые сферы сотрудничества на перспективу в следующие 50 лет.

Встреча южнокорейского президента и индийского президента состоялась "на полях" саммита G7 в Хиросиме. Также лидеры двух государств обсуждали ситуацию на Корейском полуострове и в Индо-Тихоокеанском регионе и договорились оказывать помощь развивающимся странам "глобального Юга".

Саммит G7 в Хиросиме проходит 19-21 мая.

Индия Южная Корея G7
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