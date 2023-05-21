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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:07

Президент США пообещал, что G7 не прекратит поддерживать Украину

Президент США пообещал, что G7 не прекратит поддерживать Украину
Президент США Джо Байден на саммите G7 в Хиросиме
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что выступает за такое мирное урегулирование кризиса на Украине, которое бы гарантировало территориальную целостность этой страны.

По информации CNN, на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Хиросиме Байден сказал, что поддерживает "справедливый мир". Также он подчеркнул, что, по его мнению, суверенитет и территориальная целостность Украины "переговорам не подлежат".

Как пообещал американский президент, "мы вместе с партнерами по G7 поддерживаем Украину и продолжим делать это в дальнейшем".

Ранее, по данным американских СМИ, Байден на встрече с Зеленским объявил о выделении новой военной помощи Киеву.

В Хиросиме 19-21 мая проходит саммит G7.

США Джо Байден Украина Владимир Зеленский G7 Хиросима
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