Президент США пообещал, что G7 не прекратит поддерживать Украину

Президент США Джо Байден на саммите G7 в Хиросиме Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что выступает за такое мирное урегулирование кризиса на Украине, которое бы гарантировало территориальную целостность этой страны.

По информации CNN, на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Хиросиме Байден сказал, что поддерживает "справедливый мир". Также он подчеркнул, что, по его мнению, суверенитет и территориальная целостность Украины "переговорам не подлежат".

Как пообещал американский президент, "мы вместе с партнерами по G7 поддерживаем Украину и продолжим делать это в дальнейшем".

Ранее, по данным американских СМИ, Байден на встрече с Зеленским объявил о выделении новой военной помощи Киеву.

В Хиросиме 19-21 мая проходит саммит G7.