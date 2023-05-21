Байден обсудил с Зеленским планы по тренировке украинских пилотов на F-16

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в ходе встречи с коллегой из Украины Владимиром Зеленским обсудил планы по тренировке украинских летчиков на самолетах F-16, сообщает в воскресенье Белый дом.

В пресс-релизе американкой стороны по итогам переговоров говорится, что такие тренировки - вклад в обороноспособность Украины в долгосрочной перспективе.

Также Байден и Зеленский обсудили необходимость усиления украинской системы ПВО, отмечает Белый дом.

Ранее, по данным американских СМИ, Байден на встрече с Зеленским объявил о выделении новой военной помощи Киеву.

Президенты США и Украины провели переговоры "на полях" саммита G7 в Хиросиме, который проходит с 19 по 21 мая.