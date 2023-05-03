Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Среди моряков, похищенных в водах Габона пиратами, есть гражданин России

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Вместе с грузинскими моряками в территориальных водах Габона пираты похитили и гражданина России - капитана судна, сообщил журналистам председатель профсоюза моряков Грузии Анатолий Чиджавадзе.

2 мая агентство морского транспорта Грузии сообщило что с судна, стоявшего на якоре в территориальных водах Габона, в ночь на 2 мая похитили трех моряков, в том числе двух граждан Грузии. Агентство не уточнило название судна и под каким флагом оно ходит.

К усилиям по освобождению моряков подключились консул Грузии в ЮАР, грузинский МИД и американская судовладельческая компания, сообщил Чиджавадзе. По его словам, на данном этапе неизвестно, кто похитил моряков, так как похитители все еще не вышли связь и не заявили о своих требованиях.

"Похищен капитан - гражданин России, первый и второй помощники (капитана)", - уточнил Чиджавадзе.

В составе экипажа судна 14 человек, оставшимся на борту ничего не угрожает.

Габон Грузия Анатолий Чиджавадзе ЮАР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Протасевич приговорен в Белоруссии к 8 годам колонии

Протасевич приговорен в Белоруссии к 8 годам колонии

Цена Brent опустилась ниже $74 за баррель

Запасы в подземных хранилищах газа в Европе превысили 60%

Запасы в подземных хранилищах газа в Европе превысили 60%

Переговоры России, Турции и Украины по зерновой сделке запланированы на 5 мая

Переговоры России, Турции и Украины по зерновой сделке запланированы на 5 мая

Что случилось этой ночью: среда, 3 мая

Атомная подлодка ВМС США нанесет визит в Южную Корею

Боррель приветствовал проект устава объединения сербских общин

Боррель приветствовал проект устава объединения сербских общин

Израиль обстреливает сектор Газа в ответ на ракетные атаки

Выход космонавтов в открытый космос запланирован на вечер среды

Британские истребители сопроводили российский Ту-142 над Норвежским морем и Атлантикой

Британские истребители сопроводили российский Ту-142 над Норвежским морем и Атлантикой
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });