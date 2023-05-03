Среди моряков, похищенных в водах Габона пиратами, есть гражданин России

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Вместе с грузинскими моряками в территориальных водах Габона пираты похитили и гражданина России - капитана судна, сообщил журналистам председатель профсоюза моряков Грузии Анатолий Чиджавадзе.

2 мая агентство морского транспорта Грузии сообщило что с судна, стоявшего на якоре в территориальных водах Габона, в ночь на 2 мая похитили трех моряков, в том числе двух граждан Грузии. Агентство не уточнило название судна и под каким флагом оно ходит.

К усилиям по освобождению моряков подключились консул Грузии в ЮАР, грузинский МИД и американская судовладельческая компания, сообщил Чиджавадзе. По его словам, на данном этапе неизвестно, кто похитил моряков, так как похитители все еще не вышли связь и не заявили о своих требованиях.

"Похищен капитан - гражданин России, первый и второй помощники (капитана)", - уточнил Чиджавадзе.

В составе экипажа судна 14 человек, оставшимся на борту ничего не угрожает.