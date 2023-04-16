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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Китай вывел на орбиту метеорологический спутник

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-4B" успешно вывела на орбиту метеорологический спутник Fengyun-3G для измерения атмосферных осадков, сообщила в воскресенье Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск ракеты с аппаратом был осуществлен в 09:36 по Пекинскому времени (в 04:36 МСК) с космодрома Цзюцюань.

По данным корпорации, спутник будет использоваться специалистами для мониторинга атмосферных осадков, определения их типа, интенсивности и площади выпадения, а также поможет отслеживать движение тайфунов.

Всего Китай запустил 20 метеорологических спутников серии Fengyun, 8 из которых продолжают эксплуатироваться и составляют единую орбитальную группировку.

Китай CASC
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