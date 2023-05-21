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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Байден не уверен в успехе наступательных действий ВС Украины

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в воскресенье выразил надежду на то, что Украина сможет проводить наступательные действия, но гарантий успеха нет.

"Мы и наши союзники по НАТО знаем, сколько обучено украинских бригад, знаем статус этих бригад. У нас есть ожидания по поводу того, чего они, вероятно, могут добиться", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Хиросиме, отвечая на вопрос о перспективах возможного контрнаступления Украины.

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При этом, по его словам, США не знают точно, достигнут ли украинские военные результатов, а "война - вещь переменчивая".

Байден отметил, что обсуждал с украинским президентом Владимиром Зеленским дальнейшие действия Украины, но не может сообщать о планах Киева. Он добавил, что даже если бы даже и знал в точности подробности намерений Украины, то не раскрыл бы такую информацию.

Президенты США и Украины провели переговоры "на полях" саммита G7 в Хиросиме, который проходил с 19 по 21 мая.

Украина США Джо Байден
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