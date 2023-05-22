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Broadcom и VMware продлили сделку по слиянию до конца августа

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель полупроводниковых компонентов Broadcom и разработчик технологий в сфере облачной инфраструктуры VMware Inc. договорились продлить срок завершения сделки по слиянию компаний до 26 августа.

Как пишет MarketWatch со ссылкой на документы, поданные компаниями Комиссии по ценным бумагам и биржам, сроки могут быть сдвинуты еще раз в случае, если сделку не удастся завершить вовремя.

Broadcom анонсировала покупку VMware за $61 млрд в мае прошлого года, сделка может войти в число крупнейших в истории отрасли. Из-за своего размера она привлекла повышенное внимание антимонопольных регуляторов Евросоюза, США и Великобритании.

Акции Broadcom выросли в цене на 22% с начала года, VMware – на 2,4%.

VMware Broadcom
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