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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:09

Гросси заявил о нестабильной ситуации на ЗАЭС после перевода на резервное электроснабжение

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в понедельник, что в данный момент обстановка на Запорожской АЭС (АЭС) крайне неустойчива в связи с потерей внешнего электроснабжения.

"ЗАЭС этим утром потеряла внешнее электроснабжение в седьмой раз за время конфликта (...) ситуация с ядерной безопасностью очень уязвима", - написал Гросси в социальных сетях.

Он отметил, что атомную станцию пришлось подключить к дизельным генераторам.

Глава МАГАТЭ призвал срочно договориться о защите ЗАЭС.

Ранее стало известно, что Запорожская АЭС в Энергодаре отключена в понедельник от внешнего электроснабжения через линию с территории Украины. Причины отключения линии выясняются. Радиационный фон на площадке АЭС в норме, отмечается в сообщении.

Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Пять реакторов находятся в холодном режиме, один, пятый, в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции.

С 1 сентября прошлого года на АЭС дежурят несколько специалистов МАГАТЭ, которые периодически меняются.

МАГАТЭ Рафаэль Гросси Запорожская АЭС ЗАЭС
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