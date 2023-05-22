Запорожская АЭС переведена на резервное электроснабжение

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Запорожская АЭС в Энергодаре 22 мая была отключена от внешнего электроснабжения через линию с территории Украины, сообщил телеграм-канал станции.

"В результате отключения высоковольтной линии 750 кВ Днепровская, Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение. Питание собственных нужд осуществляется от дизель-генераторов", - говорится в сообщении.

Причины отключения линии выясняются.

Радиационный фон на площадке АЭС в норме, говорится в сообщении.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Пять реакторов находятся в холодном режиме, один, пятый, в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции. Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в российской собственности. Оператор станции - АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

С 1 сентября 2022 года на АЭС дежурят несколько специалистов МАГАТЭ, которые периодически меняются.