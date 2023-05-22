Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Запорожская АЭС переведена на резервное электроснабжение

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Запорожская АЭС в Энергодаре 22 мая была отключена от внешнего электроснабжения через линию с территории Украины, сообщил телеграм-канал станции.

"В результате отключения высоковольтной линии 750 кВ Днепровская, Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение. Питание собственных нужд осуществляется от дизель-генераторов", - говорится в сообщении.

Причины отключения линии выясняются.

Радиационный фон на площадке АЭС в норме, говорится в сообщении.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Пять реакторов находятся в холодном режиме, один, пятый, в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции. Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в российской собственности. Оператор станции - АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

С 1 сентября 2022 года на АЭС дежурят несколько специалистов МАГАТЭ, которые периодически меняются.

Запорожская АЭС Энергодар Украина МАГАТЭ Росэнергоатом
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 мая

Пекин выразил протест Токио в связи с вмешательством стран G7 в дела Китая

Пекин выразил протест Токио в связи с вмешательством стран G7 в дела Китая

Три палестинца убиты в ходе рейда израильской армии на Западном берегу Иордана

SpaceX запустила к МКС корабль с туристами

SpaceX запустила к МКС корабль с туристами

Правящая партия Греции набирает наибольшее число голосов на выборах в парламент

Что произошло за день: воскресенье, 21 мая

Байден заявил, что получил от Зеленского обещание не использовать F-16 против территории РФ

Georgian Airways отказала президенту Грузии в использовании своих бортов

Georgian Airways отказала президенту Грузии в использовании своих бортов

Президент США пообещал, что G7 не прекратит поддерживать Украину

Президент США пообещал, что G7 не прекратит поддерживать Украину

Байден объявил об очередном транше военной помощи Украине

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });