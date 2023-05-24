Главы "Росатома" и МАГАТЭ обсудили вопросы безопасности ЗАЭС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев обсудил в Пекине с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на встрече в Пекине вопросы безопасности на Запорожской АЭС, стороны договорились продолжить диалог по этой теме, сообщил телеграм-канал "Росатома".

"Лихачев и Гросси продолжили разговор, который в последнее время принял регулярный характер, по актуальной тематике взаимодействия между Россией и Агентством. Основной упор был сделан на вопросы, связанные с работой на площадке Запорожской АЭС миссии МАГАТЭ и, в целом, с обеспечением безопасности этой станции", - говорится в сообщении.

Руководитель МАГАТЭ информировал гендиректора "Росатома" "о ходе реализации своей инициативы, идущей в этом направлении".

Стороны договорились провести еще одну полноформатную встречу.