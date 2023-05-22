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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:09

Цены на оливковое масло остаются на рекордных максимумах

Цены на оливковое масло остаются на рекордных максимумах
Фото: Santi Visalli/Getty Images

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Цены на оливковое масло первого холодного отжима (extra virgin) находятся на рекордных максимумах. Таковы данные Международного валютного фонда (МВФ).

По данным МВФ, в апреле цена оливкового масла достигла $6 269,63 за тонну, что на 46% выше, чем годом ранее.

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В компании Filippo Berio из Нью-Джерси, являющейся одним из крупнейших в мире производителей оливкового масла, отмечают, что последний сезон оказался "рекордно сложным", поскольку урожай оливок был минимальным за 30 лет, пишет Barron's.

Росту цен способствовала в том числе и прошлогодняя засуха в Испании, на долю которой приходится порядка 40% мирового производства оливкового масла. Лето 2022 года в Испании было рекордно жарким и одним из самых засушливых в истории.

Согласно мартовскому прогнозу министерства сельского хозяйства Испании, урожай оливок в текущем сезоне позволит получить всего порядка 680 тыс. тонн оливкового масла при среднем показателе в 1,37 млн тонн за последние пять лет, отмечает издание Olive Oil Times.

Испания обратилась к Евросоюзу за экстренными ресурсами на оказание помощи фермерам. В Италии урожаи оливок также вызывают беспокойство.

Исследования испанских и португальских ученых показывают, что климатические изменения могут серьезно затруднить выращивание оливок в ключевых производственных регионах, отмечает Barron's.

МВФ Испания ЕС
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