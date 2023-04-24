В Испании готовятся к аномальной для апреля жаре

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Испании на этой неделе установится чрезвычайно жаркая для этого времени года температура воздуха. Об этом сообщает в понедельник агентство EFE со ссылкой на местные метеорологические службы.

Ожидается, что во многих городах в ближайшие дни температура воздуха прогреется выше 30 градусов по Цельсию. В Севилье ожидают до 40 градусов по Цельсию, в Сарагосе – до 35, в Мадриде – до 33.

Представитель государственной испанской метеорологической службы Рубен дел Кампо предупредил, что температура воздуха в Испании может достигнуть самой высокой для этого времени года отметки за последние 43 года.

Он сообщил, что воздушная масса, которая принесет аномальную жару, движется в сторону Испании со стороны северной Африки. По его словам, жара продержится как минимум до конца недели.

Между тем, в Марокко также готовятся к более чем 40-градусной жаре на этой неделе. В Марракеше и Сафи во вторник ожидают до 41 градуса по Цельсию.