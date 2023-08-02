В Каталонии из-за засухи введут режим ЧС

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Власти Каталонии объявили о решении ввести режим ЧС из-за засухи в 24 муниципалитетах: там ограничат использование воды, сообщает агентство Associated Press.

Меры вступят в силу на следующей неделе. Они затронут использование воды в сельскохозяйственной сфере и в промышленности, но не коснутся питьевой воды.

Запретят наполнение бассейнов и общественных фонтанов, а также полив садов и парков. Также ограничат использование пресной воды для мытья автомобилей.

Использование воды для орошения в сельскохозяйственной отрасли региона сократят на 80% и на 25% - в промышленности.