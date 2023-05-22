Две парламентские коалиции готовы представить президенту Болгарии состав правительства

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Коалиции "Граждане за европейское развитие Болгарии"-"Союз демократических сил" (ГЕРБ-СДС) и "Продолжаем перемены - Демократическая Болгария" (ПП-ДБ) готовы собрать ответственное рабочее правительство, сообщил на брифинге в Национальном собрании представитель ПП-ДБ Николай Денков.

"Мы представили проект кабинета, который продемонстрирует, что мы можем управлять страной", - цитирует Денкова издание "24 часа".

Две коалиции договорились о руководстве правительством на ротационной основе. В случае, если предложенный состав кабинета поддержит парламент, первые девять месяцев кабинетом будет руководить Николай Денков, при этом Мария Габриэль (ГЕРБ-СДС), которой было поручено сформировать правительство, будет занимать пост главы МИД, в следующие девять месяцев они поменяются портфелями.

Мария Габриэль сообщила, что две коалиции за последние 48 часов выработали формулу, основанную на разуме, а не на эмоциях. Первый совместный документ, которому они планируют следовать, назван "Декларацией по национальному ответственному управлению".

И Денков, и Габриэль ожидают, что предложенный ими состав правительства заручится широкой парламентской поддержкой.

22 мая Габриэль встретится с президентом страны Руменом Радевым и расскажет ему о других деталях, касающихся формирования правительства.

Неделю назад президент Болгарии Румен Радев вручил мандат на формирование правительства Марии Габриэль - представительнице коалиции "Граждане за европейское развитие Болгарии"-"Союз демократических сил" (ГЕРБ-СДС), эта коалиция заручилась поддержкой большего количества избирателей на недавних внеочередных парламентских выборах, однако не смогла набрать абсолютного большинства.