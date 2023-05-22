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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Корабль Crew Dragon с экипажем туристов состыковался с МКС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Многоразовый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем коммерческих туристов в понедельник состыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщило NASA.

Пристыковка к модулю Harmony американского сегмента станции была осуществлена в автоматическом режиме в 09:12 по времени Восточного побережья США (в 16:12 по Москве).

В понедельник по московскому времени ракета Falcon 9, стартовавшая с Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде, успешно вывела на орбиту пилотируемый корабль Crew Dragon с четырьмя туристами в рамках коммерческой программы Axiom-2.

В состав экипажа входят командир корабля, бывшая астронавт NASA и первая женщина-командир МКС Пегги Уитсон, пилот - предприниматель Джон Шоффнер и два астронавта из Саудовской Аравии Райян Барнави и Али аль-Карни. Барнави стала первой саудовской и арабской женщиной, которая полетела в космос.

Это уже второй коммерческий полет в рамках программы американской компании Axiom на МКС.

Первая миссия коммерческих астронавтов Axiom-1 состоялась в апреле 2022 года. В конце 2023 года планируется провести третью миссию Axiom (Ax-3), в рамках которой экипаж из четырех человек проведет на МКС две недели.

Стоимость полета для каждого члена миссии Axiom оценивается в $55 млн.

Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space по соглашению с SpaceX в будущем планируется совершать два-три раза в год.

SpaceX Falcon 9 Crew Dragon МКС
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