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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Чешская Mero достигла соглашения об увеличении поставок по нефтепроводу TAL вдвое

В компании отмечают, что реализация проекта позволит уйти от импорта нефти по "Дружбе"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Чешская Mero и консорциум TAL заключили договор о расширении пропускной способности трансальпийского трубопровода, что позволит увеличить поставки нефти в страну на 4 млн тонн в год, сообщается на сайте компании.

Инвестиции Mero для реализации проекта оцениваются в 1,3-1,6 млрд чешских крон (около $59-73 млн - ИФ).

"Работы должны быть завершены в начале 2025 года, благодаря чему поставки в Чехию увеличатся дополнительно на 4 млн тонн нефти в год. Трубопровод TAL и подсоединенный к нему трубопровод IKL смогут ежегодно поставлять в Чехию до 8 млн тонн нефти, и это полностью покроет потребности нашей страны", - приводятся в сообщении слова гендиректора и председателя совета директоров Mero Ярослава Пантучека.

Чешская компания подчеркивает, что реализация проекта позволит избавиться от зависимости в поставках по нефтепроводу "Дружба".

Трубопровод TAL напрямую связан с инфраструктурой Mero в Фобурге (Бавария), откуда нефть транспортируется в Чехию по трубопроводу IKL, мощность которого уже позволяет полностью удовлетворить спрос Чехии.

Крупнейшие акционеры консорциума TAL - OMV (32%) и Shell (19%), также в числе совладельцев еще несколько международных игроков рынка.

Дружба Чехия Mero TAL
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