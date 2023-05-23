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В Каннах отключили газ и электричество в знак протеста против пенсионной реформы

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Часть южного французского города Канн во вторник на время осталась без газа и электричества. Об этом сообщает радиостанция France Info со ссылкой на префектуру региона.

В частности, отключением от источников энергии затронуты отели и рестораны.

Отмечается, что местные власти связывают эту ситуацию с протестами сотрудников профсоюза энергетиков, которые ранее пообещали "100 дней злости" из-за пенсионной реформы.

В Каннах в настоящее время проходит международный Каннский фестиваль.

Ранее сообщалось, что организаторы фестиваля запаслись электрогенераторами на случай отключения электричества профсоюзами. Местная префектура также запретила любые манифестации близ знаменитой набережной Круазет на время мероприятия.

Правительство Франции 16 марта 2023 года приняло решение провести пенсионную реформу, предусматривающую повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет, в обход голосования в Национальном собрании, используя конституционную статью 49.3. Оппозиционные фракции нижней палаты парламента выдвинули 20 марта два вотума недоверия правительству. Оба раза им не удалось набрать нужного количества голосов.

Таким образом, реформа была принята. После этого в стране начались массовые протесты французов.

Протесты против пенсионной реформы в Париже

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10 января премьер-министр Франции Элизабет Борн представила разработанный правительством проект пенсионной реформы, который предусматривает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 летНа фоне подготовки правительством пенсионной реформы в январе, как показывают опросы общественного мнения, понизились рейтинги Макрона и премьер-министра страны Элизабет БорнВ целом по Франции было намечено более 200 протестных мероприятий. Около 2,8 млн человек приняли участие в демонстрациях.Самая крупная манифестация прошла в Париже, где на улицы вышли 500 тысяч человекНа акции протеста произошли столкновения демонстрантов и полицииПолиция применила слезоточивый газ против митингующихМВД привлекло для обеспечения порядка до 11 тыс. полицейских и жандармовМассовые акции протеста заметно нарушили графики движения поездов, включая скоростные линии, забастовка сказалась на работе пригородных поездов столичного региона, метро и отчасти наземного транспортаПредыдущие массовые акции прошли 19 января. По оценкам МВД, на улицы французских городов тогда вышли около 1,12 млн человек.Профсоюзы призвали протестующих выйти на новые акции протеста 7 и 11 февраля
10 января премьер-министр Франции Элизабет Борн представила разработанный правительством проект пенсионной реформы, который предусматривает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет
Франция Канны Каннский кинофестиваль
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