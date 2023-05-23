В Каннах отключили газ и электричество в знак протеста против пенсионной реформы

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Часть южного французского города Канн во вторник на время осталась без газа и электричества. Об этом сообщает радиостанция France Info со ссылкой на префектуру региона.

В частности, отключением от источников энергии затронуты отели и рестораны.

Отмечается, что местные власти связывают эту ситуацию с протестами сотрудников профсоюза энергетиков, которые ранее пообещали "100 дней злости" из-за пенсионной реформы.

В Каннах в настоящее время проходит международный Каннский фестиваль.

Ранее сообщалось, что организаторы фестиваля запаслись электрогенераторами на случай отключения электричества профсоюзами. Местная префектура также запретила любые манифестации близ знаменитой набережной Круазет на время мероприятия.

Правительство Франции 16 марта 2023 года приняло решение провести пенсионную реформу, предусматривающую повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет, в обход голосования в Национальном собрании, используя конституционную статью 49.3. Оппозиционные фракции нижней палаты парламента выдвинули 20 марта два вотума недоверия правительству. Оба раза им не удалось набрать нужного количества голосов.

Таким образом, реформа была принята. После этого в стране начались массовые протесты французов.