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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

Организаторы Каннского кинофестиваля запаслись электрогенераторами

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Организаторы открывающегося 16 мая 76-го Каннского кинофестиваля установили вокруг фестивального дворца пять мощных электрогенераторов на случай сбоев в энергоснабжении, передает телеканал BFMTV.

"Предосторожности предприняты, чтобы фестиваль мог пройти в наилучших условиях", - объясняют в оргкомитете.

В апреле в ходе протестов профсоюзов против пенсионной реформы CGT Énergie предупреждал, что может отключить электричество на крупных мероприятиях в стране, которые будут проводиться в будущем, в том числе на Каннском кинофестивале и на теннисном турнире "Ролан-Гаррос".

С учетом обстоятельств, власти Канн запретили любые уличные акции близ знаменитой набережной Круазет на время фестиваля. Как отмечает BFMTV, это не помешало крупнейшему профсоюзному объединению - Всеобщей конфедерации труда (CGT) объявить различные протестные акции в рамках своих действий против пенсионной реформы. Первый сбор намечен на 19 мая у подъезда "отеля звезд" Carlton.

76-й Каннский кинофестиваль пройдет 16-27 мая.

CGT Канны Каннский кинофестиваль
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