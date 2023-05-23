Армянская церковь призвала Пашиняна отказаться от "пораженческого мышления" по Нагорному Карабаху

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Армянская Апостольская церковь призвала власти Армении отказаться от пораженческого мышления и не принимать самостоятельных решений, связанных с общенациональными вопросами.

"Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанные в ходе пресс-конференции 22 мая, раскрыли истинное содержание представленной общественности мирной повестки. Становятся очевидными опасные и неприемлемые позиции, занятые властями Армении в переговорном процессе, относительно дальнейшей судьбы Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ) и некоторых приграничных районов Армении", - говорится в заявлении Высшего духовного совета Первопрестольного Св. Эчмиадзина.

Совет осуждает и считает неприемлемыми односторонние уступки под предлогом мира.

"Предпринятыми недальновидными шагами, признав Арцах частью Азербайджана, армянские власти неизбежно приведут наших братьев и сестер в Арцахе к новому геноциду и потере родины. Независимость Арцаха, территории Армении не подлежат торгу. Родина принадлежит каждому, и решения, связанные с родиной, должны приниматься в соответствии с основными положениями Конституции и законодательства Армении, а не по усмотрению отдельных политических групп и группировок", - отмечается в заявлении.

Церковь "призывает власти Армении отказаться от пораженческого мышления и вытекающих из этого разрушительных шагов, найти разумные и достойные решения для преодоления общенациональных вызовов".

"Мы обращаемся ко всему нашему народу и национальным структурам трезво оценить создавшуюся в этот судьбоносный момент сложную ситуацию, оставаться стойкими и сплоченными в преследовании наших общенациональных интересов, реализации права Арцаха на самоопределение. В этом вопросе мы видим необходимым решительное волеизъявление нашего народа", - отмечается в заявлении Высшего духовного совета.

В минувший понедельник премьер-министр Армении Пашинян заявил на пресс-конференции, что признанная Арменией территория Азербайджана площадью 86 600 кв. км включает и Нагорный Карабах.

"Территория в 86 600 кв км включает также Нагорный Карабах", - сказал Пашинян на пресс-коференции в понедельник.

Он подчеркнул, что территории Армении и Азербайджана в 29 тыс. 800 кв. км и 86 тыс. 600 кв. км соответственно включают также и анклавы. При этом он заявил, что в территорию Армении в 29 тыс. 800 кв. км не входят шесть сел Тавушской области и село Тигранашен (Кярки - азерб.), которое находится в центрально-западной части Армении.

Через село Тигранашен проходит межгосударственная трасса в Иран, через ряд сел Тавушской области – межгосударственная трасса в Грузию.