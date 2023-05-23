Президент непризнанной НКР назвал "красной линией" ее признание частью Азербайджана

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян призвал власти Армении отказаться от действий и заявлений по признанию Нагорного Карабаха в составе Азербайджана.

"Арцах (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ) никогда не был и не будет в составе Азербайджана. Обращаюсь к властям Армении с призывом воздерживаться от любых действий и заявлений о признании Арцаха частью Азербайджана, придерживаясь обязательств, взятых на себя внутренними и международными документами", - говорится в заявлении Арутюняна, распространенном его пресс-службой во вторник.

По его словам, осознавая уязвимое положение Армении в послевоенный период, "мы с пониманием относились к различным событиям и сознательно терпели и продолжаем терпеть многие лишения, чтобы нейтрализовать все попытки навязать Республике Армения уступки".

"Однако есть четкие принципы и "красные линии", нарушение которых мы считаем неприемлемыми и недопустимыми. И признание Арцаха частью Азербайджана - это одна из тех красных линий, которая, мы уверены, остается таковой для большинства всех армян", - отметил Арутюнян.

Он обратился также к властям России и президенту РФ Владимиру Путину с призывом обеспечить выполнение обязательств, взятых трехсторонним заявлением глав Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, открыть Лачинский коридор.

"Независимо от действий других участников трехстороннего заявления, Россия взяла на себя четкие обязательства, которые явились серьезным основанием для обеспечения возвращения народа Арцаха после войны. Поэтому мы ожидаем неуклонного и решительного выполнения этих обязательств во имя народа Арцаха и интересов Российской Федерации, а также вековой дружбы армянского и российского народов", - заявил глава непризнанной НКР.

Арутюнян призвал народ и власти Азербайджана "положить конец политике ненависти и геноцида по отношению к народу Арцаха, быть готовыми искренне принять принцип равноправия народов".

"Мы готовы к диалогу в международном формате, урегулированию конфликта и миру, но на основе норм и принципов международного права, в частности, права народов на равноправие и самоопределение, неприменение силы, мирное урегулирование споров и принципа территориальной целостности. Мы не представляем никакой угрозы Азербайджану, но, с другой стороны, народ Арцаха имеет право на самооборону, а Республика Арцах обязана защищать свой народ", - заявил президент непризнанной республики.

В минувший понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на пресс-конференции, что признанная Арменией территория Азербайджана площадью 86 600 кв. км включает и Нагорный Карабах.

Он подчеркнул, что территории Армении и Азербайджана в 29 800 кв. км и 86 600 кв. км соответственно включают также и анклавы. При этом он заявил, что в территорию Армении в 29 800 кв. км не входят шесть сел Тавушской области и село Тигранашен (Кярки - азерб.), которое находится в центрально-западной части Армении.

Через село Тигранашен проходит межгосударственная трасса в Иран, через ряд сел Тавушской области - межгосударственная трасса в Грузию.