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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Что случилось этой ночью: среда, 24 мая

Сообщение о сброшенном с БПЛА взрывном устройстве в Белгородской области, заболевание Лукашенко аденовирусом, обвинение РФ в нарушении обязательств по зерновой сделке

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Губернатор Белгородской области сообщил о сброшенном с БПЛА взрывном устройстве. По словам Вячеслава Гладкова, в результате инцидента никто не пострадал, на месте происшествия работают взрывотехники и сотрудники оперативных служб.

- Лукашенко объяснил свое недомогание аденовирусом. Он отметил, что такое заболевание "лечится три дня". Все слухи о собственной слабости президент Белоруссии назвал не более, чем "досужими рассуждениями в мессенджерах и телеграм-каналах".

- Госдеп обвинил РФ в нарушении обязательств по зерновой сделке. В США заявили, что Россия отказывается допускать корабли в один из украинских портов.

- В Пентагоне назвали встречу бомбардировщиков США и Су-27 "безопасным взаимодействием". В Минобороны США подчеркнули, что американские самолеты проводили заранее запланированные маневры в Европе.

- Губернатор Флориды в среду на встрече с Маском объявит об участии в президентской гонке. По мнению ряда СМИ, Рон Десантис является одним из основных соперников Дональда Трампа на праймериз Республиканской партии.

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