Су-35 и Су-27 сопровождали стратегические бомбардировщики США в районе Балтийского моря

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что поднимали в воздух истребители, чтобы не допустить нарушения госграницы бомбардировщиками США в районе Балтийского моря.

"25 мая 2023 российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе Российской Федерации две воздушные цели. Для недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух были подняты истребители Су-35С и Су-27П", - сообщил Национальный центр управления обороной.

"Экипаж российских истребителей классифицировал воздушные цели как два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США", - говорится в сообщении.

После удаления иностранных военных самолетов от границы российские истребители вернулись на аэродром базирования.

"Полет российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы РФ не допущено",- заявили в НЦУО.