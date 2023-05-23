Губернатор Флориды в среду на встрече с Маском объявит об участии в президентской гонке

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Губернатор штата Флорида Рон Десантис в среду официально объявит о вступлении в борьбу за президентское кресло, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.

По их словам, Десантис сделает соответствующее заявление во время онлайн-мероприятия с участием владельца Twitter и главы Tesla Илона Маска.

Сам Маск во вторник сообщил, что в среду следует ждать "достаточно важного объявления".

Онлайн-встреча должна состояться 24 мая в Twitter Spaces в 18:00 (03:00 мск).

По мнению ряда американских СМИ, Десантис является одним из основных соперников 45-го президента США Дональда Трампа на праймериз Республиканской партии. Однако, согласно недавнему исследованию компании Morning Consult, Трамп сохраняет значительное лидерство и, если ничего не изменится, без проблем победит губернатора Флориды.

Восемь человек уже выдвинули свои кандидатуры от Республиканской партии. Среди них Трамп, экс-постпред США при ООН Никки Хейли, губернатор штата Арканзас Эйса Хатчинсон, бизнесмены Перри Джонсон, Вивек Рамасвами, Райан Бинкли, радиоведущий Ларри Элдер и сенатор Тим Скотт.