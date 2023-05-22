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Сенатор-республиканец Скотт включился в президентскую гонку в США

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Тим Скотт официально объявил, что выдвигает свою кандидатуру для участия в выборах президента США в 2024 году.

"Я объявляю сегодня, что я участвую в президентской гонке", - сказал 57-летний Скотт, выступая в своей альма-матер - Южном университете Чарльстона.

"Мы живем на земле, где ребенок, который рос в бедности и воспитывался мамой-одиночкой в маленькой квартире, может однажды стать членом Палаты представителей, а может даже работать в Белом доме", - указал сенатор. Документы для участия в президентской гонке Скотт, как сообщалось, оформил на прошлой неделе.

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Бывший президент США Дональд Трамп, который считается фаворитом в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев, приветствовал решение Скотта. По его словам, это "большой шаг вперед" по сравнению с другим потенциальным кандидатом от Республиканской партии, губернатором Флориды Роном Десантисом. Именно Десантиса называют главным соперником-республиканцем для Трампа. Ожидается, что губернатор позже на этой неделе объявит, что тоже будет бороться за пост президента США.

Помимо Трампа, Скотт поборется за выдвижение в президенты от республиканцев с бывшим постпредом США в ООН Никки Хейли, бывшим губернатором Арканзаса Асой Хатчинсоном и бизнесменами Вивеком Рамасвами, Перри Джонсоном, а также радиоведущим Ларри Элдером.

Скотт является сенатором от штата Южная Каролина с 2013 года, состоит в комитете Сената по вопросам банковского дела, жилищного строительства и городского хозяйства. Также с 2011 по 2013 год был членом палаты представителей США, а с 2009 по 2011 годы - членом Палаты представителей штата.

Скотт - один из 11 афроамериканцев, когда-либо занимавших место в Сенате США, а также первый в истории афроамериканец, который состоял в обеих палатах Конгресса. До начала политической карьеры Скотт работал в сфере финансовых услуг.

От Демократической партии свои кандидатуры на участие в президентских праймериз пока выдвинули нынешний президент США 80-летний Джо Байден, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший и писательница Марианна Уильямсон.

США Тим Скотт
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